Un green day per liberare il Parco dell’Alta Murgia dagli pneumatici abbandonati

La sinergia tra Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Comune di Santeramo ed Esercito Italiano ha consentito di ripulire l'importante area Grotte Sant'Angelo da oltre 300 pneumatici fuori uso abbandonati, che giacevano nel sito da più di quindici anni.Un green day per ripristinare la bellezza e l'integrità dell'ambiente, che ha richiesto l'intervento di quindici militari e cinque mezzi, con un lavoro di squadra che ha coinvolto la Brigata "Pinerolo" con il 9° Reggimento Fanteria di stanza Trani nella rimozione e smaltimento presso l'. La straordinaria operazione si è svolta oggi con la partecipazione del presidente del Parcoe del vicesindac di Santeramo Doriana Giove.Gli pneumatici raccolti sono stati smaltiti nell'impianto "Corgom" dove saranno riciclati ottenendo materie prime seconde da utilizzare per la produzione di nuovi materiali. La gomma riciclata ricavata dagli pneumatici fuori uso può essere infatti reimpiegata per costruire campi da calcio, asfalti modificati e aree gioco per bambini.«Abbiamo raccolto numerosi pneumatici che avranno nuova vita nell'impianto di riciclaggio Corgom di Corato, favorendo un'economia circolare» ha dichiarato il coratino, presidente del Parco nazionale dell'Alta Murgia. «La lotta all'abbandono dei rifiuti non va in vacanza, ma continua grazie alle importanti sinergie che il Parco ha costruito in questi anni. Ringrazio quindi l'Esercito Italiano e in particolare la Brigata Pinerolo con cui collaboriamo già da tempo per la salvaguardia del territorio. Ringrazio Corgom che andrà a recuperare gli pneumatici fuori uso e il vicesindaco di Santeramo per il supporto all'iniziativa».