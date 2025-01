Trovato un fucile da caccia in un pozzo: si cercano impronte digitali

L'arma è stata recuperata dai Carabinieri in un terreno incolto in contrada Polvere di Rose

Nella mattinata del 28 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Molfetta, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente illecitamente detenuto, rinvenivano all'interno di un pozzo agricolo presente in un terreno incolto, privo di recinzione, sito in contrada "Polvere di Rose", agro del Comune di Corato (BA), un fucile da caccia marca "Winchester" cal. 22 LR, opportunamente celato da malfattori in apposita busta in cellophane di colore nero.L'arma, priva di munizionamento, veniva prontamente recuperata e sottoposta a sequestro dai militari operanti, al fine di compiere accertamenti finalizzati all'esaltazione d'impronte digitali.