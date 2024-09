Un Week-end di Bianco a Terlizzi: cena e l’attesissima Notte Bianca

Terlizzi si appresta a vivere un week- end all'insegna del divertimento, dell'intrattenimento e della convivialità, con due serate ricche di eventi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.il cuore di Corso Dante ospiterà la rinomata "Cena Bianca" (adesioni ormai chiuse), un evento che celebra la fine dell'estate con un'elegante cena all'aperto. I partecipanti potranno condividere un'unica grande tavolata, in un'atmosfera di festa arricchita da musica dal vivo e dj set. È stata predisposta anche un'area dedicata interamente ai bambini, per garantire momenti di divertimento in totale sicurezza. Sarà una serata magica, dove il bianco sarà protagonista in una cornice di socialità e allegria., invece, sarà la volta della tanto attesa "Notte Bianca". A partire dalle ore 20:00 e fino alle 2:00 del mattino, tutto il centro cittadino di Terlizzi si trasformerà in un palcoscenico di attività e spettacoli che animeranno la città in ogni angolo. Viale Roma, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavour, Piazza IV Novembre, Piazza Don Tonino Bello, Corso Dante e Corso Garibaldi saranno i luoghi principali di questo evento straordinario. Nella stessa giornata ci sarà l'apertura straordinaria del teatro Millico.L'epicentro delle attività sarà Piazza Cavour, dove Radio Selene trasmetterà in diretta, regalando momenti di musica e intrattenimento. Anche i più piccoli troveranno il loro spazio con gonfiabili e mascotte, mentre gli appassionati di storia potranno partecipare a una visita guidata alla Torre Normanna.La Notte Bianca offrirà anche tante altre attrazioni in tutte le aree del centro, come attività sportive, balli, esposizioni di auto d'epoca, performance di artisti di strada, installazioni floreali e dj set per i più giovani.Preparatevi a vivere una serata intensa, ricca di emozioni e sorprese. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una mappa dettagliata con tutte le attività e il percorso gastronomico consigliato per assaporare le specialità dei ristoranti locali.Gli eventi sono patrocinati dal comune di Terlizzi.Terlizzi vi aspetta per un week-end indimenticabile!