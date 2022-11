Unapol presente al Gustus 2022, l’Expo dei sapori mediterranei

L'Unapol (unione nazionale associazioni produttori olivicoli) sarà presente a Napoli da domenica 20 a martedì 22 novembre nei padiglioni di Gustus 2022, il salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnica di cui quest'anno si svolge l'ottava edizione.



«Gustus rappresenta un evento di rilevanza strategica per il settore agroalimentare e dell'enogastronomia non solo del sud Italia ma che può e deve oltrepassare i confini nazionali» ha commentato il coratino Tommaso Loiodice, Presidente Unapol. «L'evento di Napoli è la giusta vetrina per valorizzare ciò che è stato riconosciuto come un bene immateriale dell'intera umanità, la dieta mediterranea».



Quando si parla di dieta mediterranea, non si può prescindere da un elemento principe della stessa, l'olio extravergine d'oliva. «La manifestazione rappresenta il luogo di perfetta sintesi delle eccellenze enogastronomiche di quei territori vocati per antonomasia al buon cibo e al buon olio. Qui gli operatori del settore enogastronomico possono aggiornarsi e conoscere da vicino le tecnologie al loro servizio» ha sottolineato Loiodice.



Il Salone quest'anno vanta numeri importanti che dimostrano una crescita e un interesse sempre maggiore nei confronti del cibo di qualità. «L'edizione 2022 sarà oltremodo interessante perché torna l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle Aziende Italiane, con una forte presenza di buyers da tutto il mondo. Un'occasione unica per rimarcare il nostro ruolo di protagonisti in qualità di produttori d'eccellenze del Made in Italy» ha concluso Loiodice.