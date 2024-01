Furto di olive in un terreno in Via Trani: ladri messi in fuga dalla Vigilanza

Contínua la scia di furti nelle campagne di Corato e dintorni. In un anno particolarmente proficuo per la produzione olivicola, si sono moltiplicati, purtroppo, anche i furti, portati a termine o, come in questo caso, solo tentati.Ieri mattina, alle ore 11,00 circa, il responsabile di una cooperativa agricola coratina, informava la Centrale Operativa della Vigilanza Giurata, che era in atto un furto di olive in un podere su Via Trani nei pressi di alcune aziende.Le guardie giurate hanno immediatamente individuato il luogo nel quale almeno due persone, non meglio identificate stavano rubando le olive. Alla vista della pattuglia i malviventi si sono dati alla fuga e così è stato possibile recuperare la refurtiva, circa cinque quintali di olive già riposte nei sacchi. Le olive sono state consegnate al legittimo proprietario.