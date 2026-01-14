Chiara Ferragni. <span>Foto instagram.com/chiaraferragni/</span>
Attualità

Uova di Pasqua “Dolci Preziosi – Chiara Ferragni”: cade ogni accusa nei confronti di Francesco Cannillo

Il giudice della terza sezione penale del tribunale di Milano - Ilio Mannucci Pacini - ha prosciolto da ogni accusa Francesco Cannillo.

Corato - mercoledì 14 gennaio 2026 18.46 Comunicato Stampa
Nella giornata odierna, il giudice della terza sezione penale del tribunale di Milano - Ilio Mannucci Pacini - ha prosciolto, da ogni accusa, l'Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cerealitalia I.D. SpA, Francesco Cannillo.

La sentenza ha quindi escluso la procedibilità del fatto addebitato, in relazione alle uova di Pasqua 2021 / 2022, frutto della collaborazione tra il brand Dolci Preziosi, di proprietà di Cerealitalia I.D. SpA, e Chiara Ferragni.

«Sono estremamente soddisfatto», dichiara Francesco Cannillo. «Ho sempre affrontato questa vicenda nella certezza del mio operato e di quello dell'azienda che rappresento, con incrollabile fiducia nella magistratura. Il mio sentito ringraziamento ai miei collaboratori, agli avvocati Roberto Di Marzo e Nicola Fabio de Feo, a tutti coloro che hanno contribuito a fare chiarezza e a chi ha scelto di consolidare la fiducia nei nostri confronti, in un periodo particolarmente complesso».
