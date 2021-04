Vagava a piedi e alterato sulla sp 231, uomo salvato dai volontari

Se i volontari non fossero intervenuti per tempo le nostre pagine avrebbero raccontato una tragedia e non una storia a lieto fine.Questo pomeriggio, intorno alle 17, una pattuglia delle Guardie Ambientali d'Italia, mentre transitava sulla provinciale 231, strada trafficata e a scorrimento veloce, si è imbattuta in un uomo in evidente stato di alterazione. L'uomo stava percorrendo a piedi la pericolosa strada mentre le automobili gli sfrecciavano accanto.Immediata la richiesta di soccorsi alla Polizia Locale. Intervenuta anche una pattuglia della Metronotte.Gli intervenuti sono riusciti a rallentare il traffico e a fermare l'uomo salvandolo dalla pericolosissima situazione che aveva creato per sé e per gli automobilisti in transito.