Presentata a Corato l'ottava edizione della Granoro Cup

Social Video 2 minuti Presentata l'ottava edizione della Granoro Cup

Si è svolta nella mattinata del 22 maggio la conferenza stampa dell'attesissima ottava edizione della, torneo di calcio giovanile che si terrà il prossimo 26 maggio aldi Bari.L'evento, organizzato da, accoglierà oltre 1200 atleti di trenta società provenienti da tutta la Puglia.Alla presentazione, moderata dal giornalistae svoltasi nella suggestiva location della buvette del, hanno partecipato il vicesindaco ed assessore allo sport, presidente della, social media manager della, direttore sportivo del, responsabile del settore di base della, il fiduciario CONIed il tecnico dell'Under 17 della"E' un evento che ha raggiunto dimensioni importanti e ne siamo orgogliosi - confessa- e colgo l'occasione per ringraziare la Granoro, un brand davvero importante che ci supporta da sempre. In particolar modo, la mia gratitudine va alla dott.ssa Marina Mastromauro, amministratore delegato che da anni è vicina alla nostra scuola calcio"."Una giornata che va ben oltre lo sport - sottolinea invece- dal 2015 siamo sempre al fianco alla GranFootball nell'organizzazione e nella partecipazione emotiva di una kermesse che mette insieme fattori in cui crediamo molto, come la pratica sportiva per i ragazzi e la sana alimentazione. Per grandi e piccini, poi, ci sarà lo show cooking con uno chef Granoro: sarà un appuntamento imperdibile"."La Granoro Cup si conferma una bella vetrina - il pensiero di- con 86 squadre partecipanti per le varie categorie e tanti prospetti interessanti che alzeranno il livello della competitività. La cosa più importante però sarà, come sempre, il divertimento ed il rispetto dei veri valori dello sport, marchio di fabbrica di questa manifestazione".La grande novità di quest'anno sarà l'ingresso nel "triumvirato organizzativo" della Levante Azzurro: "Entriamo in punta di piedi ma con tanto entusiasmo in un'organizzazione che già prima di noi era una garanzia - dichiara il responsabile del settore di base del club barese- sarà una grande giornata di sport di un torneo che vuole essere sempre più ambizioso".