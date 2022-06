Il legame con la cultivar Coratina

Previste anche le relazioni di Antonio Greco (PugliaOlive) su "Le sfide e le opportunità della nuova normativa", Dora Desantis, Capo panel esperta in analisi chimiche e produzione olearia su "Coratina, l'impronta territoriale di una cultivar leader" e Paolo Leoci (Accademia dei Tipici) sulla definizione di corrette strategie di marketing territoriale dell'olio.



Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Caldara, presidente Terra Maiorum Coop Lavorazione prodotti agricoli. L'evento sarà moderato da Lorenzo Tosi, giornalista Edagricole. La partecipazione è libera e gratuita.

"Un'opportunità per la Puglia, un'opportunità per Corato". Questo il titolo del convegno che si svolgerà venerdì 1 luglio negli spazi della cooperativa Terra maiorum di Corato, dedicato all'oleoturismo.L'evento sarà introdotto dal Sindaco di Corato, dal senatoree dal presidente UnapolL'oleoturismo è finalmente codificato da una nuova legge e da due recenti decreti attuativi. Il Comune di Corato ha ideato un progett insieme alle aziende olivicole del territorio per valorizzare il legame con la varietà Coratina e affermare la crescita di tutto l'indotto.La radice del suo nome non lascia alcun dubbio: la Coratina è indissolubilmente legata alla città di Corato, il Comune più a nord dell'area della Città Metropolitana di Bari. Qui l'amministrazione comunale è impegnata in una serie di attività per riappropriarsi del filo che unisce la Coratina al suo territorio di origine.L'olio extravergine d'oliva è oggi l'ultima frontiera del turismo made in Italy. Lo scorso febbraio è stato infatti pubblicato il decreto attuativo n° 36174/2022 inerente le "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica". Un provvedimento che definisce l'ambito di applicazione per lo svolgimento delle attività previste dalla legge sull'oleoturismo promossa dal senatoreUna norma che risponde all'esigenza di tutelare, promuovere e valorizzare, nell'ambito di una offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione olivicola.Un provvedimento che apre interessanti opportunità di valorizzazione territoriale grazie all'elevato potenziale dellesinergie tra il turismo nelle città d'arte e nei luoghi naturali e le visite in frantoio, passeggiate negli uliveti e degustazioni guidata.«Per le Città dell'olio fare oleoturismo vuol dire fare turismo di comunità» ha spiegato, presidente dell'associazione Città dell'olio, che illustrerà La rete delle strade dell'olio e le 257 best practice nell'oleoturismo.Un obiettivo condiviso anche dall'amministrazione comunale, che interverrà con l'assessore alle attività produttive: «L'iniziativa si svolge nella cornice del progetto di valorizzazione della cultivar Coratina, intrapreso dall'amministrazione comunale con le aziende del territorio, attente al valore della biodiversità e della tipicità e che stanno condividendo le loro esperienze per aumentare le chance di abbinare produzione di qualità e offerta oleoturistica».