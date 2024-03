Verso la Pasqua, il calendario delle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo

Di seguito calendario delle celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo per la Settimana Santa e la Pasqua:22 marzo – Venerdì della V settimana di quaresimaTrani, Villa Comunale, ore 20.15, Via CrucisSETTIMANA SANTA24 marzo – Domenica delle Palme - Passione del SignoreTrani, Chiostro dell'episcopio – ore 11.00 Commemorazione dell'ingresso in Gerusalemme e benedizione delle Palme – Processione verso la Cattedrale – ore 11.30, Santa Messa26 marzo – Martedì SantoTrinitapoli, dalla Parrocchia Immacolata, ore 19.00, Via Crucis cittadinaTriduo Pasquale28 marzo – Giovedì SantoTrani, Cattedrale, ore 10.00, Messa CrismaleBisceglie, Ospedale Civile, ore 18.30, Messa in Coena Domini del Signore29 marzo – Venerdì Santo – Passione del SignoreTrani, ore 6.00 – 8.30, Processione dell'AddolorataBisceglie, incrocio tra via Imbriani e Piazza Vittorio Emanuele II, ore 9.30, Rito dell''IncontroBarletta, Concattedrale, ore 13.30, Processione eucaristico-penitenzialeBarletta, Ospedale Civile, ore 16.30, Celebrazione della Passione del SignoreBarletta, Basilica Santo Sepolcro, ore 20.00, Processione del Santo Legno della Croce30 marzo - Sabato SantoTrani, Cattedrale, ore 22.00, Veglia Pasquale nella Notte Santa della RisurrezioneDomenica di Pasqua31 marzo - Risurrezione del SignoreTrani, Carcere maschile, ore 9.00, Santa MessaBarletta, Concattedrale, ore 11.30, Santa MessaOttava di Pasqua1 aprile – Lunedì fra l'Ottava di PasquaTrani, Carcere femminile, ore 10.00, Santa Messa3 aprile – Mercoledì fra l'Ottava di Pasqua4 aprile – Giovedì fra l'Ottava di PasquaBisceglie, Concattedrale, ore 18.30 , Santa Messa