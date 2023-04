Settimana Santa, la Processione della Pietà chiude i riti della Passione

Un considerevole numero di fedeli ha accompagnato il simulacro della Pietà nel suo percorso per le vie cittadine, nella consueta processione del Sabato Santo.Migliaia di fedeli e cittadini hanno accompagnato il passaggio della statua di Maria con in grembo il corpo esanime di Gesù Cristo, in un'atmosfera di silenzio e raccoglimento.Questa sera appuntamento con la veglia Pasquale, in attesa della simbolica resurrezione del Cristo Morto.