Pasquetta bagnata a Corato: controlli della Polizia Locale sul territorio

Il maltempo continua incessante su tutto il sud Italia, con buona pace dei Pic nic e delle grigliate di Pasquetta.Gran parte dei coratini però non si è arreso e ha deciso di trascorrere comunque il Lunedì dell'Angelo in compagnia di amici e comitive nelle case in campagna o fuori città, motivo per cui il flusso di traffico sarà più intenso del solito, con la pioggia a rendere il tutto ancor più complesso.Per tali ragioni la Polizia Locale, coadiuvata dal Comandante Loiodice, in sinergia con le altre forze dell'ordine, ha piazzato in mattinata dei posti di blocco mobili nelle zone nevralgiche della città.Le zone più controllate via vecchia Canosa, via Castel del Monte, via Gravina, via Bracco, via Ruvo. In quest'area si alterneranno postazioni fisse con controllo documentale che si sposteranno di ora in ora. Inoltre, è prevista una pattuglia che coprirà il centro abitato.