Meditare sulla Pasqua incontro con Monsignor Nicola Bux

La Confraternita del Santissimo Sacramento organizza per questa sera, nella chiesa Matrice con inizio alle ore 20, una serata di meditazione in preparazione alla Santa Pasqua guidata da Mons. Nicola Bux.Nicola Bux sacerdote e docente, ha insegnato a Bari, Gerusalemme e Roma; ha scritto libri in varie lingue e molti saggi sulla liturgia, l'ecclesiologia e l'ecumenismo. È stato consultore in diversi dicasteri vaticani e chiamato da Giovanni Paolo II a preparare il sinodo sull'Eucaristia nel 2005 e da Benedetto XVI a parteciparvi come perito, come anche al sinodo sul Medioriente del 2010.