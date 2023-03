La star del web Clio MakeUp firma l'uovo di Pasqua 2023 di Dolci Preziosi

Dolci Preziosi e ClioMakeUp firmano il primo uovo di Pasqua dedicato a chi ama Bontà e Bellezza. Il progetto è l'occasione per comunicare il sostegno congiunto a favore della Fondazione Operation Smile Italia ETS, impegnata nel garantire a persone nate con malformazioni del volto l'accesso gratuito alle cure necessarie.Corato, 1 Marzo 2023 – Cerealitalia I.D. SpA attraverso il proprio marchio "Dolci Preziosi" - brand di riferimento nei prodotti da ricorrenza – lancia sul mercato il primo uovo di cioccolato della make-up artist più influente e amata d'Italia: ClioMakeUp.L'uovo di Pasqua da 280g di cioccolato finissimo al latte, dall'incarto ispirato all'estetica del brand ClioMakeUp, racchiude al suo interno esclusivi accessori beauty selezionati personalmente da Clio."Questa partnership è espressione dell'ambizione del brand di voler raccontare "le storie" più belle attraverso i propri prodotti e le collaborazioni attivate – dichiara Cerealitalia – Ci rivolgiamo ad un target sempre più ampio, proponendo ai consumatori progetti innovativi che potranno amare riconoscendosi nei valori che rappresentano".Il progetto è l'occasione per comunicare il sostegno, da parte di Dolci Preziosi e di ClioMakeUp, ai programmi medici di Operation Smile - un'Organizzazione su base volontaristica specializzata nell'offrire gratuitamente cure chirurgiche ed altri trattamenti delle malformazioni del volto (come le labiopalatoschisi) - contribuendo anche alla sensibilizzazione nei confronti di patologie delle quali si conosce ancora troppo poco."Sono entusiasta e orgogliosa di sostenere insieme a Dolci Preziosi una causa che mi sta molto a cuore e alla quale in passato mi sono già dedicata – aggiunge Clio – Da sempre amo pensare che il mio lavoro come make-up artist aiuti le persone a stare meglio con se stesse. Conosco l' encomiabile attività di Operation Smile e supporto ormai da anni le iniziative volte alla cura di bambini e adulti nati con malformazioni del volto come la labiopalatoschisi, che possono essere seguiti attraverso un percorso terapeutico multidisciplinare, ricevendo cure e assistenza da medici e professionisti che ho avuto l'opportunità di incontrare personalmente e dei quali apprezzo la straordinaria umanità e professionalità.Sono dunque fiera che il mio Brand, insieme con Dolci Preziosi, abbia creato un uovo che è tre volte buono: buono per il cioccolato, buono per l'ambiente, perché confezionato con materiali riciclabili, e soprattutto buono perché contribuisce ad aumentare la consapevolezza e il supporto verso la mission di Operation Smile".Sia Dolci Preziosi sia ClioMakeUp hanno deciso di sostenere direttamente, Operation Smile Italia ETS e, nello specifico, l'attività logopedica del suo Centro di Cura di Milano con un contributo economico definito che verrà devoluto alla Fondazione entro la primavera 2023."E' importante che tutti i bambini con esiti di labiopalatoschisi e palatoschisi, possano essere monitorati nello sviluppo comunicativo e linguistico durante l'arco della crescita – dichiara Operation Smile Italia ETS - Nel Centro di Cura di Milano, il team di logopedisti si occupa di valutazione diagnostica, counseling genitoriale e riabilitazione, permettendo ai pazienti che hanno già effettuato gli interventi chirurgici necessari di non rinunciare a quella meravigliosa competenza che è il linguaggio".