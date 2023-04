Auguri di serena Pasqua da Viva Network

Doveva essere una Pasqua di autentica rinascita, dopo gli anni della pandemia da Covid 19, dopo i silenzi, le paure e i grandi interrogativi. Ma la guerra in Ucraina, l'instabilità economica dell'intero Occidente ed un quadro geopolitico internazionale ci tengono ancora sospesi.Eppure, nel nostro piccolo, noi divogliamo augurarvi ugualmente e con più forza di trascorrere una serena Pasqua, in famiglia o in viaggio, in casa o a spasso tra monumenti e bellezze paesaggistiche del nostro meraviglioso Paese.Santa Pasqua per i credenti, per coloro che pregano con forza per la pace nel mondo, che credono ad una società migliore, senza conflitto, fame e fughe da violenze e guerre. Santa Pasqua a tutti coloro i quali, pur non avendo fede, credono nei rapporti umani, nel rispetto, nella voglia di confrontarsi sempre senza prevaricazioni di sorta.Serena Pasqua a tutti voi, nostri affezionati lettori, che ci aiutate a migliorare ogni giorno, con critiche e proposte costruttive. Auguri e tanta serenità alle vostre famiglie, soprattutto a quelle di nuova formazione, che con coraggio si sono incamminate lungo un sentiero non sempre sgombro da imprevisti e tratti impervi, perché su di loro si fonderà la società di domani.Che sia Pasqua di resurrezione della nostra società, spesso troppo divisa in guelfi e ghibellini, che si accapiglia su tutto via social e che non riesce più nell'arte nobile dell'ascolto. Pasqua di rinascita a tutti voi, a coloro i quali affrontano la malattia con grande dignità ed a quelli che hanno perso la speranza di un domani migliore.Auguri amici e lettori di Viva Network, nostra forza e nostro sprone. Che possiate passare ore liete, pronti poi da martedì a rituffarvi nella vita quotidiana. Quella vita che cerchiamo di raccontarvi da alcuni anni ogni giorno con professionalità e, speriamo, imparzialità.Buona Pasqua a tutti e tutte!