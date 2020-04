Violento tamponamento sulla Corato - Ruvo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 10, sulla strada provinciale 2 che collega Corato a Ruvo di Puglia.Forse a causa dell'invasione della carreggiata da parte di due cani di grossa taglia, il conducente di una Alfa Romeo ha dovuto improvvisamente fermare la corsa dell'auto, venendo tamponato da una Hyundai che sopraggiungeva.Il primo a giungere sul luogo dell'incidente è stato un vigile del fuoco, in servizio a Corato, al momento libero dal servizio. Il pompiere ha prestato i primi soccorsi, tranquillizzando le due persone coinvolte nel sinistro, fortunatamente in condizioni di salute non gravi.Sono stati dunque allertati gli operatori sanitari, giunti da Terlizzi a bordo di una ambulanza del 118, e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell'impatto.I rilievi sono stati curati dagli agenti della Polizia Locale di Corato.