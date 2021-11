Violenza sulle donne, a Molfetta scendono in campo le Winx

Per dire basta alla violenza sulle donne scendono in campo le Winx, le amatissime fate create da Rainbow (il più grande studio europeo di contenuti dedicati all'intrattenimento di bambini e famiglie, format innovativi e film cinematografici). Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, al Gran Shopping di Molfetta si terrà un importante convegno di sensibilizzazione dal titolo "Vola via", organizzato con la collaborazione del Winx Club e con la partnership della onlus Hands Off Women, insieme per parlare alle vittime di soprusi e infondere il giusto coraggio per dire basta alla violenza, proprio come le giovani fate che lottano unite per spiccare il volo dalle difficoltà.La giornata sarà ricca di eventi e ospiti prestigiosi, a partire dai presidenti dell'Ordine degli Psicologi di Puglia e dell'Ordine degli Assistenti Sociali che, oltre a patrocinare l'evento, parteciperanno con i propri professionisti al dibattito moderato da Grazia Rongo, giornalista di Telenorba. Il convegno avrà l'obiettivo di sensibilizzare non solo le vittime, spesso spaventate e restie a denunciare, ma la comunità intera, per non restare indifferenti alla violenza. Al confronto interverranno la dottoressa Antonia Filannino, assistente sociale presso l'Osservatorio Giulia e Rossella - Centro antiviolenza onlus, la professoressa Patrizia Marzo, docente dell'Università Aldo Moro di Bari, l'avvocato Valeria Scardigno, presidente del centro antiviolenza di Molfetta, e la dottoressa Enza Roberta De Palma, psicoterapeuta presso il centro antiviolenza Pandora di Molfetta e Giovinazzo.L'evento di giovedì 25 novembre sarà preceduto dalla mostra "Anarkikka", dedicata al personaggio nato dalla creatività dell'illustratrice Stefania Spanò, famosa in tutta Italia, che in tono amaramente ironico denuncia le discriminazioni e le violazioni dei diritti delle donne e soprattutto denuncia il modo in cui i media comunicano gli episodi di violenza. La mostra sarà inaugurata lunedì 22 e sarà visitabile in galleria fino a domenica 28, quando la settimana dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dal Gran Shopping si chiuderà con le lezioni di difesa personale attraverso le tecniche di Muay Thai pensate in maniera specifica per le donne da Fabio Siciliani, pluricampione del mondo in questa disciplina: sarà possibile partecipare alle lezioni dalle ore 11 alle ore 19."Teniamo molto a questa giornata e abbiamo fortemente voluto coinvolgere più personalità della società civile che gravitano attorno al processo di denuncia e recupero delle vittime di violenza", commenta Antonio Rosiello, direttore marketing del Gran Shopping Molfetta. "Il tema purtroppo è sempre attuale", aggiunge il direttore del centro commerciale, Domenico Mele, "è una piaga della nostra società che quotidianamente trova spazio nelle cronache, ogni giorno ascoltiamo storie, anche terribili, di violenza nei confronti delle donne, violenza che assume molteplici aspetti, anche subdoli. Per questo abbiamo voluto ascoltare più voci e dare poi speranza, come fanno le fate Winx. Ci auguriamo nella partecipazione massiccia della comunità del centro, anche su temi delicati come questo".