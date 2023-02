Viva il Carnevale, ecco i vincitori del contest di CoratoViva

"Eleganza dell'essenzialità" di Marino Tattoli "Merain" "Il sorriso del giullare" di Nunzio Quatela "Sorprendiamoci" di Michele Casamassima

4 foto Vincitori contest Viva il Carnevale 2023

Quest'anno, per celebrare in modo originale ilin città, coinvolgendo in prima persona i nostri lettori, CoratoViva ha organizzato un contest fotografico intitolato, che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, fotoamatori, fotografi professionisti ma anche cittadini che hanno catturato i gioiosi istanti degli eventi carnevaleschi con la fotocamera dello smartphone.Il format, semplice ed immediato, ha permesso ad un gran numero di persone di partecipare, ed i numeri parlano da soli:, circa 7000 like tra gli scatti in gara ed un'importante mole di commenti e condivisioni.Dopo un attento lavoro di selezione e di conteggio minuzioso dei risultati, il team di CoratoViva ha decretato idell'iniziativa (tre premi assegnati con il criterio dei like, il quarto con un riconoscimento speciale a giudizio della redazione).Le tre foto che hanno ottenuto il maggior numero di like sono:Dopo un lungo confronto, la menzione speciale da parte della redazione è stata infine assegnata alla fotografiadi Angela Buonomo. Nello scatto, i membri della giuria hanno visto lo spirito e la gioia genuina del Carnevale, in antitesi netta con il costume di Tristezza del film Disney "Inside Out", indossato dal piccolo protagonista.Nei prossimi giorni si svolgerà la cerimonia di premiazione con laappositamente realizzate per l'iniziativa.La prima edizione di questo contest è stata una nuova esperienza che ha riscosso successo, con la partecipazione di un gran numero di appassionati di fotografia, che hanno condiviso e commentato le loro foto su Facebook. L'obiettivo era quello di giocare con i nostri lettori, raccontando con leil Carnevale in città.Con ulteriori perfezionamenti, CoratoViva si impegna a organizzare nuovi contest fotografici in futuro, offrendo ai partecipanti l'opportunità di mostrare il loro talento e di condividere la loro passione per la fotografia con il pubblico, raccontando al contempo gli aspetti più belli e pittoreschi della nostra città.