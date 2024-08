Vuole denunciare l'ex, ma la rimandano a casa. Indagati due poliziotti a Corato

Avrebbero rifiutato di raccogliere la denuncia di una donna, vittima di violenze e persecuzioni da parte dell'ex marito, per ben tre volte i due poliziotti che ora sono indagati dalla Procura di Trani.I fatti risalgono allo scorso anno. Alla vigilia del ferragosto 2023, la donna si recò presso il commissariato di Corato per sporgere denuncia contro l'uomo, già condannato a non avvicinarsi alla vittima che perseguitava. L'agente in servizio, però, la rimandò a casa invitandola a tornare dopo il 15 agosto perché in quel momento sarebbe stato impegnato.Il 16 la donna tornò in commissariato, ma verso mezzogiorno. Il poliziotto le avrebbe così risposto che era tardi per presentare una denuncia invitandola a tornare il giorno successivo quando, finalmente, la vittima di stalking riesce a depositare la sua denuncia.Una settimana dopo, però, la donna è costretta a tornare in commissariato per integrare la denuncia, visto che l'ex marito si era rifatto vivo. Qui, però, le riferiscono che l'integrazione si sarebbe dovuta fare con lo stesso poliziotto con cui aveva depositato la denuncia che, in quel momento, non c'era.La donna decide così di denunciare i due poliziotti. A un anno dai fatti la Procura di Trani ha chiuso le indagini nei confronti dei due poliziotti che ora rischiano sospensione dal servizio e processo.