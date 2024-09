Controlli su malamovida e bici elettriche: un arresto, denunce e sanzioni

Servizi straordinari intensificati su tutto il territorio della città di Corato per contrastare la malamovida, lo spaccio di sostanze stupefacenti e il possibile aumento dei reati, a pochi giorni dal, tenutosi in Prefettura, a Bari, per affrontare la questione sicurezza a Corato.A Corato (BA), nell'ambito di un articolato servizio di prevenzione e di polizia giudiziaria, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, presuntivamente responsabile, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.In particolare, a seguito di un mirato servizio di appostamento, svolto congiuntamente dal personale del locale Commissariato di P.S. e della Squadra Mobile della Questura di Bari, sono stati notati continui spostamenti sospetti di una persona, nota alle Forze dell'Ordine. L'arrestato, fermato dai poliziotti, è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale con esito positivo; infatti, è stato trovato in possesso di 54,5 g. di marijuana e 7,9 g. di cocaina, già suddivisa in numerose dosi, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e una somma di denaro suddivisa in banconote di diverso taglio.AI termine delle operazioni, l'arrestato è stato tradotto presso la casa Circondariale di Trani su disposizione dell'Autorità Giudiziaria L'intensa attività di queste settimane in diverse aree del centro cittadino del Comune di Corato, volta al controllo del territorio e al contrasto della cd. "Mala Movida", ha avuto anche come obiettivo quello di prevenire e reprimere episodi di microcriminalità, evitare fenomeni di turbativa della circolazione stradale e pedonale, dettata dall'uso improprio di monopattini e biciclette a trazione elettrica, e più in generale episodi di violazioni delle norme a tutela del decoro urbano.All'esito dei servizi straordinari sono state identificate e controllate 50 persone; 7 bici elettriche sono state opportunamente fermate e controllate con l'ausilio di mezzo specializzato in dotazione a personale della Motorizzazione Civile; 3 persone sono state sanzionate per la violazione delle norme del Codice della Strada; altre 3 sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria: in particolare due persone (un maggiorenne ed un minorenne) sono state deferite per oltraggio a pubblico ufficiale, un'altra (maggiorenne) è stata deferita per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.Infine, ad un uomo è stato contestato l'illecito amministrativo, ex art. 75 dpr 309/90, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Le attività hanno visto l'impiego congiunto di equipaggi della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, della Polizia Locale nonché di personale della Motorizzazione Civile, dislocati in diverse aree del centro cittadino particolarmente frequentate da giovani nelle ore serali.