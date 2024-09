Polizia di Stato, a Corato intercettata auto contraffatta con conducente in stato di ebbrezza

Powered by

Nel pomeriggio di oggi, a Corato, nei pressi di piazza ospedale, si sono svolti i controlli della squadra volante del commissariato di Corato della Polizia di Stato.Durante le attività di monitoraggio, è stata intercettata un'autovettura con targhe straniere, alla cui guida c'era un conducente, probabilmente in stato di ebbrezza.Il veicolo è stato fermato e la persona al volante è stata portata nel commissariato per accertamenti.Ancora in corso anche gli accertamenti sul veicolo, che avrebbe presentato alcune irregolarità.