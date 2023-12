Basket Corato - Virtus Molfetta: sfida che rievoca dolcissimi ricordi

Si chiuderà con una ormai classicissima del basket pugliese il girone d'andata del basket Corato che, tra le mura amiche del PalaLosito, dovranno vedersela con l'imbattuta capolista Virtus Molfetta. Una gara attesissima e sentitissima da ambo le parti ma con ambizioni diverse.IL PRESENTE:I molfettesi, vera e propria corazzata del girone con 10 successi in altrettante gare giocate, vengono a Corato per continuare la loro striscia vincente, mentre i coratini sin qui sono stati la mina vagante del torneo, con il loro secondo posto inaspettato e le sette vittorie in dieci match, con il PalaLosito ancora immacolato. Obiettivo dunque, senza alcun peso, quello di fermare la corsa della battistrada del torneo, per chiudere con il botto il girone d'andata.IL PASSATO:Corato-Molfetta però non è, e non può essere solo la partita di oggi di B2. Solo un anno e mezzo fa (era l'8 maggio 2022), i neroverdi ospitarono proprio la DAI Optical Molfetta in gara 3 dei play-off, dopo aver strapazzato i forti avversari per ben due volte in 4 giorni nel fortino del Pala Poli. In un PalaLosito gremito sino al midollo, gli uomini di coach Verile dominano il primo quarto, si fanno raggiungere e superare prima dell'intervallo; poi sull'allungo ospite, ecco la follia cieca, anzi croata di Buljan, che si becca il secondo antisportivo permettendo la remuntada di Stella e compagni. Formica riagguanta il match e lo porta all'over time, ma nei 5' supplementari c'è solo Corato in campo. I neroverdi vincono 101-91 e conquistano la B per la prima volta in casa.Sembra passata un'eternità da quel maggio 2022: altri giocatori, altri interpreti, altra filosofia, altra categoria. Insomma, altra storia. Ma chissà che, quel PalaLosito, gremito a festa come diciannove mesi dopo, possa fare affiorare brutti ricordi, possa giocare un brutto scherzo all'imbattibile Molfetta.