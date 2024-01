Basket Corato, è Birra il nuovo play a disposizione di coach Gattone

Colpo di mercato di inizio anno del, numericamente in deficit dopo l'operazione chirurgica subita da Simone Giovinazzo. Per arricchire dunque il roster a disposizione di coach Juan Manuel Gattone, la società del presidente Marulli ha acquistato, play napoletano nato il 18 aprile 2002. un giocatore in fase ancora di sviluppo e crescita, pienamente nei parametri sia tecnici che di prospettiva che la società vuole per il progetto Corato.Dotato di una buona struttura fisica e di una esplosiva rapidità nell'uno contro uno e nel tagliare le difese avversarie con le sue penetrazioni, Birra si forma nel settore giovanile tra la Scandone Avellino e Isernia, per poi esordire in C Gold nel 2019/20 proprio con l'Isernia. Nella stagione successiva arriva la serie B nella sua Campania con Pozzuoli. Poi si trasferisce a Cassino prima, sempre in Serie B, e a Pavia poi nella stessa categoria. Nella stagione 22/23 nuova avventura a Palermo prima dell'approdo quest'estate a Mola e del passaggio a Corato.I tifosi coratini hanno già avuto modo di vedere Birra all'opera nella vittoriosa gara contro Mola (85-75) nel girone di andata, quando il play napoletano si fece notare con una prestazione importante e fu una spina del fianco per i ragazzi di Gattone. In quel match realizzò 17 punti con 6/8 ai liberi ed una percentuale del 50% da 2 punti e fornì 5 assist. Una gara da protagonista per un giovane come lui. In questa stagione ha finora realizzatoin 14 gare con Mola con una media di 8,8 punti a garaIl giocatore si è già aggregato nei giorni scorsi ai suoi nuovi compagni che sta pian piano conoscendo e con cui si sta già allenando . Avrà lae molto probabilmente sarà già disponibile per la ripresa del campionato, quando Corato affronterà in trasferta Lucera.