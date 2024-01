Basket Corato, i neroverdi ripartono da Lucera per il 2024

Dopo due settimane di sosta per le festività natalizie e di fine anno riparte il campioanto di serie B Interregionale. Il Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone riprenderà fuoricasa sfidando il Lucera per cercare di tornare al successo dopo i due ko consecutivi di fine 2023 contro Monopoli e Marigliano. Settimane di allenamento quelle della pausa per i coratini, utili per oliare i meccanismi ed anche per mettere benzina nelle gambe in vista di un gennaio che si presenta intenso e ricco di impegni importanti. Inoltre anche un po' di riposo per il roster neroverde, che ha giocato 25 partite in 2 mesi e mezzo vincendone 18 tra serie B e Under 19 con un ruolino di marcia molto positivo.Ora però si riparte da Lucera e la società, per ovviare all'assenza di Giovinazzo, ha voluto regalare un rinforzo al coach, acquistando da Mola il playmaker Birra classe 2002, che porterà rotazioni maggiori ma anche efficacia ed imprevedibilità nell'attacco neroverde. Si cercherà di recuperare anche Bellato, assente dal match contro Monopoli e sulla via della guarigione. Obiettivo tornare al successo per guadagnare altri due punti utili a centrare l'obiettivo salvezza e mantenere a distanza un cliente pericoloso come Lucera.I foggiani infatti seppur a quota 12 in classifica sono in netta crescita rispetto alla squadra affrontata e battuta nel match di andata al PalaLosito. Sotto la guida di coach Luca Vigilante infatti la compagine lucerina è cresciuta nel gioco tanto da aver battuto persino la capolista Molfetta proprio prima di Natale.Un percorso di crescita aiutato dai due nuovi innesti che hanno portato esperienza e qualità tra le fila di un roster che può già contare sul 29enne Hidalgo Quiroz, top scorer della squadra e sull'ottimo play Gramazio. A loro si aggiungono appunto Arturs Dusels 35enne veterano di grande qualità ed esperienza sotto le plance ed il grande ex del match Efe Idiaru, già affrontato dai coratini nel girone d'andata quando vestiva la casacca di Monopoli e trasferitosi da oltre un mese a Lucera dove ha avuto un inizio positivo in termini di prestazioni e minutaggio.Squadra quindi da non sottovalutare quella che i coratini affronteranno domenica visto che vorranno anche vincere davanti al pubblico amico la prima gara del nuovo anno "vendicando" cosi il 78-61 subito all'andata.Arbitreranno la gara, in programma domenica alle ore 18 a Lucera, i signori Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Laterza di Mola di Bari (BA). Sarà possibile seguire la diretta del match sulla pagina facebook ufficiale della Sveva Lucera.