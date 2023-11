Corato a spicchi, weekend in chiaroscuro: vince solo la Nuova Virtus Corato

Week-end dal bilancio negativo, quello appena trascorso, per la Corato cestistica. A trovare il referto rosa è solo la Nuova Virtus Corato, che nella seconda giornata di Divisione Regionale 2, travolge al PalaLosito la Mediterranea Cerignola, con il punteggio di 76-32. Pesante tonfo per il Basket Corato, che, complice la stanchezza per i tanti impegni nei campionati under, cede ad Angri con il punteggio di 114-66, in un match aperto solo nei primi 10'. Ennesima rimonta subita dalla NMC, che a Monteroni cede 73-63, dopo 35' di estremo equilibrio e rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria esterna.Basket Corato - Angri 114-66 (34-25, 64-38, 90-50)Niente da fare per il Basket Corato che deve arrendersi nettamente nella trasferta di Angri contro una squadra dimostratasi troppo superiore ai neroverdi in questo match. Finisce 114-66 una prova onestamente opaca per i neroverdi, che subiscono per la prima volta oltre 100 punti in una partita contro una squadra forte ed organizzata come quella salernitana.Che la gara sarebbe stata difficile lo si capisce fin dalle prime battute. In apertura di match infatti, che è la fotocopia di quella della scorsa trasferta a Salerno, c'è la partenza a razzo dei padroni di casa con Corato che non trova la via del canestro. 9-0 il primo parziale di Angri in avvio poi primo punto coratino con Tomcic dalla lunetta che muove lo score per gli ospiti. Angri continua ad attaccare e sul 14-4 coach Gattone è costretto a chiamare timeout. Al rientro in campo Corato recupera alcuni punti con i canestri di Vaulet e Tomcic arrivando sul -8 (23-15). I locali però giocano bene, sfruttano l'ottima percentuale al tiro da tre e trovano il canestro con continuità scappando nuovamente via sul 30-17. I baresi tornano a rifarsi sotto con un libero di Lomello ma proprio in chiusura di quarto un velocissimo coast to coast di Taddeo da il 34-25 ad Angri con cui si chiude il primo quarto.Secondo periodo che si apre cosi come si era aperto il primo, con un nuovo mortifero break angrese. Altro 10-0 con due triple di Iannicelli nei primi 3 minuti e tabellone che recita 44-25. Corato riesce finalmente a sbloccarsi con Allier (44-27) ma Angri continua a giocare ad alte percentuali realizzative e sfruttando gli errori di Corato sia in attacco che in difesa. I ragazzi di Gattone non riescono mai ad avvicinarsi e Angri vola via sul 60-36 nella bolgia del PalaGalvani. Il quarto si chiude con i campani avanti 64-38 e la sensazione di avere il match in pieno controllo.Al rientro in campo la musica purtroppo non cambia per il Basket Corato, che subisce un altro pesante break in avvio di quarto di 8-0. Come nel primo quarto è Tomcic a sbloccare il parziale neroverde ma Corato non riesce a rientrare nel match ed Angri continua ad avere l'inerzia dalla sua parte. La squadra di coach Chiavazzo alla fine del terzo quarto conduce 90-50 un match che non ha praticamente più nulla da dire.Ultimo quarto valido solo per le statistiche. Angri trova il punto numero 100 con un canestro di Bonanni ed entrambi i coach danno spazio a tutti i loro effettivi con Corato che non riesce a ridurre lo svantaggio né a vincere l'ultimo parziale perdendo 114-66ANGRI PALLACANESTRO - BASKET CORATO 114 - 66ANGRI: Izzo 21, Globys 9, Granata, Ruggiero 6, Caloia 7, Carone 5, Iannicelli 11, Bonanni 14, Taddeo 15, Jelic 26. All. ChiavazzoCORATO: Del Tedesco 2, Lomello 3, Sgarlato, Vaulet 26, Allier 10, Bellato 2, Tomcic 13, Bavaro 3, Bruni, Janjusevic 2, Perez, Montiks 5. All. GattoneARBITRI: Agnese di Barano d'Ischia (NA) e Sacco di SalernoMonteroni - NMC 73-63 (12-15; 36-33; 52-52)La Nuova Matteotti Corato non riesce a dare continuità al successo casalingo contro Altamura e ancora una volta deve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in trasferta: al PalaQuarta-Lauretti la spunta la Nuova Pallacanestro Monteroni con il punteggio di 73-63.Coach Marra si affida a Fouce, De Angelis, Oyo, Birindelli e Miljanic. Dall'altra parte coach Azzollini sceglie per il suo starting five Pucci, Pekic, Latella, Seye e il recuperato Mazzilli.Avvio di partita favorevole alla NMC che mette subito il piede sull'acceleratore con tre canestri di Pekic (2-8). I padroni di casa accorciano le distanze con cinque punti consecutivi di De Angelis (7-8) ma il finale di primo quarto sorride a Corato grazie alla bomba di capitan Mazzilli: 12-15.Monteroni devastante nel primo scorcio del secondo quarto: Fouce decide di iscriversi al match con due triple e il parziale di 11-0 permette ai tarantolati di volare sul +8 (23-15).I padroni di casa raggiungono anche i 13 punto di vantaggio grazie al canestro di Kebe (30-17), ma gli Azzollini boys non si fanno intimorire e, con uno scatenato Seye, confezionano un break di 16-6 che permette loro di andare all'intervallo a soli tre punti di distanza dagli avversari: 36-33.Nel corso del terzo quarto cinque punti consecutivi firmati da Latella permettono di ristabilire la parità sul 42-42. Birindelli e il solito Fouce regalano nuovamente il vantaggio alla compagine di coach Marra (52-47), prima che quattro tiri liberi di fila realizzati da Pekic mandino le squadre all'ultimo mini-intervallo sul 52-52.Nelle prime battute di quarto quarto il 2+1 di Pucci consente ai biancoblu di mettere la freccia avanti (54-55).Birindelli e De Angelis provano ad indirizzare la partirà a favore della propria squadra (60-55), ma Seye e ancora il play ex Pescara realizzano i canestri del nuovo pareggio (61-61).A Ojo risponde Latella: 2 giri di lancette al termine dell'incontro e risultato inchiodato sul 63-63. Ma nel momento decisivo della partita (il cosiddetto "clutch time" per gli americani), la NMC sparisce dal campo e Monteroni, grazie alla tripla di De Angelis e ad una precisione chirurgica dalla lunetta, piazza un parziale mortifero di 10-0 che le permette di aggiudicarsi l'incontro: 73-63 il risultato finale.NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI - NUOVA MATTEOTTI CORATO 73 - 63MONTERONI: Oyo 18, Miljanic 11, Baccassino, De Angelis 12, Fouce 12, Renna, Ginesi, Birindelli 10, Garzya n.e., Kebe 4, Gigli 3, Liace 3. Coach: MarraCORATO: Latella 18, Pekic 17, Pucci 10, Martinelli, Angarano n.e., Seye 13, Mazzilli 5, Allegretti, Sciscioli n.e., Bojang. Coach: AzzolliniParziali: 12-15; 36-33; 52-52; 73-63Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari e Fiorentino di BariNuova Virtus Corato - Mediterranea Cerignola 76-32 (15-4, 41-17, 56-19)Tutto facile per l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato, che supera agevolmente l'ostacolo Cerignola nel suo debutto casalingo nel campionato di Divisione Regionale 2. Match praticamente mai in discussione in favore dei coratini che schierano in avvio Maldera, Scaringella, D'Introno, Lasorsa e Zara. E sono proprio loro i protagonisti in avvio di gara, nel bene e nel male. Lasorsa sblocca subito il punteggio con una tripla per i padroni di casa e poi è suo malgrado protagonista involontario dell'infortunio a Zara che dopo un colpo al volto in uno scontro fortuito col suo compagno esce dal campo sanguinante. Il numero 3 rientrerà poi successivamente sul parquet con una vistosa fasciatura alla testa. La gara intanto va avanti con Corato che prende il largo portandosi fin sul 13-0, quando arriva il primo canestro della pur volenterose e giovanissima squadra ospite dopo oltre 7 minuti di gioco con il capitano Russo. Il primo quarto termina poi sul 15-4 per i virtussini.Secondo quarto che si apre con l'Adriatica Industriale ancora al comando delle operazioni e Cerignola che però resta in scia trovando il canestro con più continuità. La Virtus però sul 23-15 trova un altro break di 14-0 con cui di fatto chiude la contesa. Si va all'intervallo lungo sul 41-17 con i locali saldamente in vantaggio.Terzo quarto in cui i baresi continuano a spingere e dilatano il gap pur senza forzare troppo le giocate. Soltanto nel finale Cerignola riesce a segnare gli unici 2 punti del quarto dopo quasi 8 minuti di digiuno con Di Giorgio ed il tempo che si chiude con Corato saldamente avanti per 56-19.Ultimo quarto valido solo per le statistiche. Sia coach Carnicella che coach Fracchiolla danno ampio spazio a tutti i loro effettivi che entrano sul parquet per disputare uno scampolo di gara. La gara si chiude con l'Adriatica Industriale che gestisce il vantaggio e termina il match vincendo 76-32.ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - MEDITERRANEA CERIGNOLA 76 - 32CORATO: Tarricone 18, Piccarreta 10, Scaringella L. 7, Zara, Marcone 2, Maldera 12, Resta 4, Lasorsa 7, D'Introno 8, Scaringella 8, Quaranta. All. CarnicellaCERIGNOLA: Di Noia A. 6, Troiano 4, Russo D., Russo 10, Di Reda 1, Idahosa, Di Giorgio A. 4, Di Noia, Notarangelo, Puzzolante 3, Di Giorgio M 4, Del Vecchio. All.Fracchiolla.ARBITRI: Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Settembre di Gravina in Puglia (BA)PARZIALI: 15-4 41-17 56-19 76-32