Corato a spicchi, en Plein per le nostre squadre: vincono Basket Corato, NMC e Virtus

Week-end perfetto per il basket coratino: per la prima volta ad inizio stagione infatti, tutte e tre le squadre portano a casa il bottino pieno. Il basket Corato riscatta subito la sconfitta patita in terra campana la scorsa settimana, superando Adria Bari con il punteggio di ... Nel campionato di divisione regionale 2, Vittoria al cardiopalma della Virtus Corato, di cortomuso sugli esperti avversari di San Severo, con il punteggio di 67-68. L'impresa di giornata però, la compie la Nuova Matteotti Corato, che al palalosito supera la corazzata Matera, dopo una prestazione clamorosa.ADRIA BARI - BASKET CORATO 74-82Riscatto immediato per il Basket Corato che dimentica la brutta prova di Angri e torna al successo esterno dopo 3 stop consecutivi fuori dalle mura amiche. I coratini espugnano il PalaBalestrazzi di Bari battendo l'Adria 74-82 con un ottimo ultimo quarto contro un avversario difficile da superare.Si parte con i baresi avanti ma con Corato che resta in partita senza subire un break importante come invece successo nelle trasferte precedenti. I coratini non riescono mai a mettere la testa avanti nel punteggio ma lottano punto a punto con i baresi che restano sempre avanti nel punteggio. In chiusura di quarto però il canestro di Allier regala il pareggio ai coratini a quota 19, punteggio con cui si chiude il primo quarto.Secondo parziale che si apre con Bari che preme sull'acceleratore. Meistas e Callara spingono l'Adria sul 29-21 con un parziale di 10-2 ma i ragazzi di coach Gattone non ci stanno e tornano prepotentemente nel match. I canestri di un ottimo Tomcic, di capitan Vaulet e la tripla di Sgarlato riportano gli ospiti a contatto con un controbreak di 4-11 (33-32 al 18'). la tripla di un chirurgico Del Tedesco fa esplodere lo spicchio di curva coratina e regala il primo vantaggio ai neroverdi (35-37) con Bari che però ribalta ancora il punteggio proprio in chiusura di quarto andando all'intervallo lungo avanti 39-38 in un match che resta comunque apertissimo.Si torna sul parquet con Corato che cambia marcia sin dalle prime battute di gara. La tripla di Vaulet (top scorer con 28 punti) rida il vantaggio ai coratini che da quel momento in poi non lo perderanno più. Il Basket Corato gioca bene ma la gara è vibrante con i locali che cercano di restare attaccati con Callara e Ferraretti. I canestri di Tomcic e di un generosissimo Bellato tengono a distanza l'Adria ma è ancora una tripla di Del Tedesco a far scappare di nuovo Corato sul 48-55. Bari rientra ancora ma in chiusura di quarto il canestro di Perez lancia Corato sul 59-64 con cui si chiude il terzo quarto.Ultimo periodo con Corato che gestisce il parziale in un match sempre veloce e con tanti ribaltamenti da una parte e dall'altra. I neroverdi gestiscono il punteggio mantenendo il margine di vantaggio con grande maturità e chiudendo bene le maglie difensive. 5 punti consecutivi di Vaulet danno il vantaggio decisivo ad una Corato anche cinica nello sfruttare le occasioni che le si presentano (66-76). I padroni di casa tentano una nuova rimonta ma è una tripla di Bellato a chiudere definitivamente il match ad un minuto dalla fine (70-82). Il finale è per l'Adria ma non c'è più tempo e Corato può festeggiare col risultato finale di 74-82 la sua settima meraviglia in questo girone d'andata.ADRIA BARI – BASKET CORATO 74 – 82BARI: Yakimovski 1, Ravelli, Guerrieri n.e., La Ragione n.e., Lupo 9, Callara 15, Ferraretti 17, Pugliese 8, Preite 6, Meistas 8, Vorzillo 10, Loprieno n.e. All. LuisiCORATO: Montiks, Perez 2, Lomello 4, Tomcic 20, Vaulet 28, Sgarlato 3, Allier 2, Del Tedesco 14, Bruni, Petrovic, Bellato 9, Janjusevic n.e. All. GattoneARBITRI: Ranieri di Mola di Bari (BA) e Farina di BrindisiPARZIALI: 19-19 39-38 59-64 74-82NUOVA MATTEOTTI CORATO - ONDATEL VIRTUS MATERA 76 - 63Una stratosferica NMC batte la corazzata Matera. Prova di forza clamorosa da parte della Nuova Matteotti Corato che, sostenuta dal tifo incessante del PalaLosito, conquista la sua seconda vittoria stagionale battendo la capolista, fino a ieri imbattuta, Ondatel Virtus Matera con il risultato di 76-63.Coach Azzollini sceglie per il suo starting five Pucci, Pekic, Latella, Seye e Mazzilli. Dall'altra parte coach Conterosito si affida a Buono, Biasich, De Angelis, Morciano e Bagdonavicius.Primo quarto all'insegna dell'equilibrio con i padroni di casa che dimostrano sin da subito di poter competere contro la squadra più in forma del campionato. Protagonista assoluto dei primi 10 minuti è sicuramente Babacar Seye che, con i suoi 10 punti, contribuisce al 22-14 con cui si va al primo mini-riposo.Nel secondo quarto Matera prova ad accorciare le distanze con un mini-parziale di 6-0 confezionato da Diaz e De Mola (22-20), ma le due bombe del cecchino Pekic e i canestri di Martinelli e Sciscioli consentono di mantenere gli avversari a debita distanza (34-29). Prima dell'intervallo, gli ospiti segnano due canestri consecutivi portandosi a -1 dalla NMC: 34-33.Il terzo quarto è il vero capolavoro firmato dagli Azzollini Boys. La difesa arcigna e senza fronzoli dei biancoblu costringe Matera a mettere a referto solo 10 punti, mentre l'attacco è micidiale soprattutto dalla lunga distanza con percentuali fantascientifiche da 3: nelle battute conclusive del quarto Seye, Pucci e Latella costruiscono un parziale monstre di 17-3 che indirizza decisamente la partita e permette a Corato di andare all'ultimo mini-riposo sul 57-43.Nell'ultimo quarto la formazione lucana prova a rientrare in partita con Bagdonavicius e Diaz (63-56), ma la NMC è fantastica a spegnere ogni speranza materana di rimonta grazie a Pekic e Pucci che salgono in cattedra firmando un parziale di 9-0 (72-56) che chiude la gara e manda in apoteosi il PalaLosito: il risultato finale è di 76-63 per la Nuova Matteotti Corato.NUOVA MATTEOTTI CORATO - ONDATEL VIRTUS MATERA 76 - 63CORATO: Cannillo n.e., Latella 15, Pekic 17, Pucci 15, Martinelli 6, Angarano n.e., Seye 19, Mazzilli 2, Allegretti, Sciscioli 2, Bojang. Coach: AzzolliniMATERA: Diaz 9, Digno n.e., Biasich 8, Buono 5, Casareale, Belgrano n.e., Spada 3, De Laurentiis, Morciano 15, Bagdonavicius 17, De Mola 6, De Angelis. Coach: ConterositoParziali: 22-14; 34-33; 57-43; 76-63Arbitri: De Carlo di Lequile e Manaresi di TarantoUsciti per 5 falli: Mazzilli, BuonoSAN SEVERO - VIRTUS CORATO 67-68Terza vittoria consecutiva per l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato che al termine di una partita dai due volti vince di stretta misura sul campo della Vigor San Severo. 67-68 il finale di un match che i coratini hanno rischiato di perdere complicandosi la vita e dilapidando un vantaggio di 14 punti.Coach Cassese in avvio di gara manda in campo Ulano, Mazzeo, Santagata, Miglio e Del Vicario mentre coach Carnicella, che deve rinunciare a Zara, Lasorsa e De Palma tra gli altri, risponde con Maldera, Luigi e Francesco Scaringella, D'Introno e Resta. Primo canestro di marca coratina con D'Introno. Partono forte i baresi che trovano subito il primo break della gara volando via sul 2-11 e mettendo in difficoltà i locali. San Severo però non esce dalla partita e resta attaccata alla gara. Si segna poco, tanti gli errori ma il match resta vivo e vede la rimonta dei padroni di casa con i canestri di Miglio che chiudono si sotto il primo quarto ma soltanto di 3 lunghezze sul 12-15.Secondo parziale con l'Adriatica Industriale che mantiene il comando delle operazioni, pur senza riuscire a scappar via ma tenendo i foggiani a distanza di sicurezza. Le squadre danno vita ad un bel match con l'Adriatica Industriale sempre avanti nel punteggio. Si va dunque all'intervallo con gli ospiti avanti 30-35.Terzo quarto che si apre con ancora i coratini che spingono sull'acceleratore. La difesa barese stringe le sue maglie e l'attacco fa il resto portando il parziale sul 34-44 e costringendo al timeout San Severo. Al rientro in campo i foggiani provano a rientrare ma Corato gestisce bene e risponde colpo su colpo chiudendo il quarto sul 39-52.Ultimo periodo con Corato che con la tripla di Piccarreta vola sul 41-55. Sembra finita ma in realtà non è cosi perchè San Severo comincia una strepitosa rimonta con i canestri di Ulano, Miglio e Mazzeo ed arriva fino al -2 sul 58-60 anche grazie ad alcuni errori difensivi dei coratini. Il finale di gara è molto equilibrato ed incerto ma è Corato a prevalere grazie ai viaggi in lunetta in cui i baresi sono chirurgici e riescono a trovare il break decisivo per la vittoria (64-68). La tripla finale di Miglio aumenta i rimpianti dei foggiani per quello che poteva essere e non è stato ma alla fine sono i coratini ad esultare e a portarsi a 6 punti in classifica.VI.G.OR BK SAN SEVERO – ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 67 – 68SAN SEVERO: Comes ne, Del Vicario 6, Cagnetta 3, Di Rienzo 2, Sollazzo 5, Lombardi 8, Mazzeo 11, Miglio 13, Miglio N. ne, Mininno ne, Santagata 10, Ulano 9. All. CasseseCORATO: Tarricone 13, Piccarreta 11, Ferrante, Scaringella L. 11, Marcone, Papagni 2, Maldera 6, Resta, D'Introno 10, Scaringella 15, Quaranta ne. All. CarnicellaARBITRI: Di Pietro e Morelli di FoggiaPARZIALI: 12-15 30-35 39-52 67-68USCITI PER 5 FALLI: Lombardi