Il basket Corato va in trasferta a Monopoli

Ultima trasferta del 2023 per il Basket Corato che domenica si recherà a Monopoli per affrontare i padroni di casa nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale.Gara complicata e non poco per i coratini, che affrontano una delle squadre che, classifica a parte, ha il roster più temibile dell'intero torneo.Monopoli infatti era data in avvio di torneo tra le favorite per il salto di categoria avendo tra le sue fila giocatori molto temibili in tutte le zone del campo ed una guida tecnica esperta di questi e di ben altri palcoscenici stagionali come quella di coach Antonio Paternoster.Anche se la classifica dice altro al momento (10 punti con 5 vittorie e 7 sconfitte), il roster della formazione adriatica è di primissimo livello, con giocatori di categoria anche superiore come Laquintana, Bini, Corral (ora infortunato), ma anche Di Giuliomaria, suo sostituto, e Natalini, arrivato a stagione in corso. Una squadra quindi da temere e da non prendere sottogamba, specie in casa. Corato dal canto suo è in un buon momento di forma ed è in striscia positiva da 3 giornate.La vittoria di domenica scorsa contro Benevento ha dato entusiasmo alla squadra di coach Juan Manuel Gattone, ora terza a 18 punti a -4 dalla capolista Molfetta. In settimana inoltre la formazione under 19 ha vinto un bel match a Scafati soffrendo ma imponendosi su un campo complicato e difficile. Fase quindi decisiva per i coratini ed il futuro della loro stagione. Vincere domenica significherebbe mettere 10 punti di differenza ed il 2-0 negli scontri diretti con Monopoli.Un altro piccolo mattone che si aggiungerebbe a quella casa che si chiama salvezza che i coratini stanno pazientemente costruendo da inizio campionato. Capitan Vaulet e compagni sanno bene che l'impegno è di quelli importanti, da non sottovalutare nonostante l'entusiasmo contagioso e le feste natalizie quasi alle porte (prima però c'è ancora Marigliano da affrontare). Testa e concentrazione massima al match di domani quindi, sperando in due punti che sarebbero molto importanti, cosi come per Monopoli.Nella gara d'andata, lo scorso 8 ottobre, fu Corato che, all'esordio al PalaLosito, si impose 94-89 al termine di una partita bellissima e combattutissima fino alla fine. Top scorer di quella gara furono Vaulet per i coratini con 21 punti e Laquintana per i monopolitani con 30 punti segnati.In quella gara giocò da ex con Monopoli anche Efe Idiaru, che stavolta non ci sarà ma che incontrerà i suoi ex compagni tra poco perchè intanto si è trasferito a Lucera.Arbitreranno la gara in programma domenica alle ore 18 alla Tendostruttura di via Pesce i signori Caldarola e Di Vittorio di Ruvo di Puglia