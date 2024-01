Calcio, il talento di Corato Francesco Lops in prestito dal Bari alla Cavese

Il calciomercato impazza nella consueta sessione di gennaio e coinvolge anche uno dei talenti più cristallini del calcio locale. Francesco Lops, centrocampista - trequartista classe 2005 di proprietà del Bari, protagonista nel campionato Primavera 2 con nove reti a referto in tredici presenze, passa in prestito alla Cavese, squadra militante nel girone G di Serie D.Il team di Cava dei Tirreni, capolista nel suo girone con sette lunghezze sulla seconda, ha vinto la concorrenza di Casarano e Campobasso e Lops, potrebbe essere l'arma under in più per il salto categoria dei "Metelliani", che mancano dai professionisti dalla retrocessione del torneo 20/21 di Lega Pro.Un'occasione d'oro dunque per Lops, di mettersi in mostra in un palcoscenico importante, che potrà garantirgli minutaggio ed esperienza.