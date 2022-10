Sulla carta è una delle partite meno complicate della regular season: la Vigor Trani del patron molfettese Lanza ha rimediato quattro sconfitte su altrettanti incontri, incassando 18 reti a fronte di un solo gol realizzato. Guai, però, a ritenere già scritto l'esito del match in programma domenica 16 ottobre, con fischio d'inizio alle 15:30, sul sintetico del "San Pio" di Enziteto.Il Corato, a caccia della quarta affermazione nel torneo di Eccellenza, non vuole fermarsi e dovrà approcciare nel migliore dei modi la sfida con il fanalino di coda del massimo campionato regionale, dimostrando tutto il valore di un organico in crescita sotto il profilo dell'organizzazione di gioco e che acquisisce sempre maggiore consapevolezza. La gara contro la Vigor Trani sarà arbitrata da Daniele Consales della sezione Aia di Foggia, assistito da Francesco Di Muzio (Foggia) e Francesco Dimonte (Barletta).