Corato a Spicchi: Adriatica Industriale e Nuova Matteotti, doppia affermazione

Grande giornata per la Corato a canestro: Nel campionato di B, Basket Corato corsara a Pescara 54-73; nel campionato di C Gold, NMC ritrova i due punti davanti al proprio pubblico contro Juve Trani, con il punteggio di 82-59.Seconda vittoria consecutiva per l'Adriatica Industriale Basket Corato, che guadagna i due punti lontana dal Palalosito per la seconda volta in stagione e raggiunge Monopoli a quota 12 in classifica al quartultimo posto.Sceglie il quintetto corto coach Putignano che schiera Stella, Trunic, Idiaru, Artioli e Boev e almeno nelle prime fasi subisce la fisicità degli abruzzesi, con Capitanelli e Del Sole sugli scudi, dall'altra parte, dato indicativo, tutti e cinque i "titolari" sbloccano il proprio tabellino personale. Il primo quarto si chiude 16-19.Al rientro in campo Corato è meno brillante e Pescara trova il primo vantaggio al 15' con Masciopinto e chiude il primo tempo sul 38-33, con l'attacco dei viaggianti piuttosto sterile in questa fase.Secondo tempo, Stella e compagni con un'altra faccia: nei primi 4' è 0-10 di parziale che ribalta l'inerzia del match. La bordata di Trunic al 27' segna il primo vantaggio in doppia cifra dell'Adriatica, da qui match in discesa. Il terzo quarto si chiude 48-60.Quarto periodo con la squadra di Putignano in controllo, a mantenere costantemente i cinque possessi di vantaggio. Sul finire del match gloria anche per il giovane Sgarlato, che realizza la tripla del definitivo 52-75.: Capitanelli 17, Del Prete 11, Campoli, Del Sole 6, Masciopinto 10, Kadijvidi NE, Perella 4, Fasciocco, Seye 6, Paliciuc NE: Sgarlato 3, Trunic 20, Idiaru 7, Battaglia 3, Boev 8, Gambarota NE, Artioli 9, Del Tedesco, Stella 20, Infante 5, Mrgic NETorna a sorridere la Nuova Matteotti Corato, che dopo quattro stop di fila, ritrova la vittoria tra le mura amiche del PalaLosito contro Juve Trani con il punteggio di 82-59. Con questa vittoria i biancoblu staccano Castellaneta (con una partita in meno) e si issano al settimo posto.Eppure i 18 punti di differenza in classifica (la Juve è ancora "al palo") non si sono visti nei primi 10', allorquando gli ospiti con una buona organizzazione difensiva e un efficace attacco, limitano il passivo a sole cinque lunghezze (21-16).Nel secondo quarto però, la squadra di coach Di Salvatore entra con un altro piglio e piazza un parziale mortifero di 18-3 che chiude virtualmente il match con ampio anticipo, con un Olocco sugli scudi, autore di 25 punti. Il primo tempo si chiude 50-30.La Matteotti non vuole rischiare nulla e parte col piede sull'acceleratore anche nel terzo parziale, con altri due break importanti (8-0 e 7-2) che permettono a Paulauskas e compagni di chiudere il periodo sul +30 (69-39).Ultimo quarto, con la partita in cassaforte, la NMC abbassa i ritmi e i bianconeri ne approfittano per rendere meno amaro il passivo, grazie all'ottimo lavoro di Mitirich e Cardona Diaz. Il match si chiude sull'82-59.: D'Imperio, Martinelli, Gatta 15, Olocco 25, Paulauskas 6, Razic 22, Chornohrytskyi 3, Giovara 2 Baldin 5, N.Markovic 2, L.Markovic 2, Bojang. Coach: Di Salvatore: Riontino 6, Amato 4, Vescia n.e., Mitirich 22, Cardona Diaz 13, Franco 2, Miccoli 5, Mangialardi, Ventura n.e., Di Gennaro 7. Coach: Gallo