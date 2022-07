Seconda operazione di mercato in entrata per il Corato. La società neroverde ha ufficializzato l'accordo con l'attaccante Morifere Koné, 24 anni il prossimo 8 ottobre.Il centravanti, originario della Costa d'Avorio, può ricoprire più ruoli, dalla seconda punta all'esterno d'attacco e all'occorrenza anche di esterno a centrocampo., nell'annata appena trascorsa, ha giocato nel, spesso anche da prima punta, mettendo a segno peraltro 13 reti e contribuendo alla permanenza della formazione ofantina nel massimo campionato regionale.ha giocato anche nel Valgabbia Zanano, team lombardo, e ha vissuto una stagione anche nell'ex Germania orientale, a Erfurt, sempre in tornei regionali di livello simile a quello dell'Eccellenza, toccata anche nel 2020-2021 con l'Atletico Vieste (4 reti in 11 partite).L'innesto di Koné segue l'ingaggio del centrocampista Banda Mbayé (link all'articolo) . Ulteriori novità sono attese nelle prossime ore.