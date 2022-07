Corato, è fatta per il centrocampista Mbaye

Primo colpo in entrata per il Corato. Mister Fabio Di Domenico potrà contare sul centrocampista Banda Mbaye, 22 anni, di origini senegalesi. Un calciatore che può giocare anche da esterno alto, sia a destra che sinistra.ha vestito la maglia del Trinitapoli nell'ultima annata, mettendo a segno anche due reti. Il suo primo impatto con le formazioni senior già nel 2018-2019, con il Roccella Jonica in Serie D, quindi il passaggio al Milano City (sempre nel massimo torneo dilettantistico nazionale), che ha preceduto la stagione in Eccellenza pugliese.L'obiettivo del club neroverde è ben figurare, con un roster la cui età media dovrebbe restare molto bassa. L'esperienza a livello giovanile del trainer ruvese sarà fondamentale per forgiare il gruppo e prepararlo all'impatto con un torneo tradizionalmente insidioso. Il Corato non partirà certo con i favori del pronostico ma l'intenzione della dirigenza è rendere futuribile il progetto tecnico in avviamento. In attesa di novità a proposito dello stadio.