Corato, domenica il debutto in Coppa a Bisceglie

La sfida fra Bisceglie e Corato, valevole per l'andata del primo turno della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza, si disputerà allo stadio "Gustavo Ventura". La notizia, già nell'aria da diversi giorni, è diventata nelle ultime ore ufficiale con l'ordinanza firmata dal Sindaco biscegliese Angelantonio Angarano.Il match è in programma domenica 4 settembre, con inizio fissato per le ore 15:30, e rappresenta il primo impegno della stagione 2022-2023 per il team neroverde allenato daI sostenitori coratini potranno acquistare - al prezzo di 7 euro - i tagliandi per assistere alla sfida recandosi nella sede del Club Ultras di via Salvini. I biglietti saranno in vendita al botteghino dell'impianto biscegliese nel giorno della partita.