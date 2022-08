L'Usd Corato ha lanciato la campagna abbonamenti per le gare interne della regular season 2022-23. Il club neroverde ha predisposto due tipologie di sottoscrizione delle tessere: al prezzo di 50 euro sarà possibile acquisire il diritto ad assistere a 12 delle 13 partite casalinghe (con eccezione della giornata pro-Corato); l'abbonamento Gold, al costo di 90 euro, darà invece diritto all'ingresso a 12 incontri con inclusa una replica della maglia ufficiale, di una sciarpa neroverde e di una foto che sarà pubblicata sui canali social.L'abbonamento, in ogni caso, non comprenderà le sfide di Coppa Italia e degli eventuali playoff. Il tagliando per l'accesso al singolo evento costerà 5 euro mentre donne e Under 15 entreranno gratis. Le tessere saranno acquistabili dal 25 agosto nei punti vendita del Club Ultras Corato e della polisportiva San Gerardo di via Castel del Monte, tutti i giorni dalle 19:30 alle 21.