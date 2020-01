Corato, esonerato mister Di Domenico. Ipotesi Pizzulli

Fabio Di Domenico non è più l'allenatore del Corato. Il club neroverde ha annunciato l'esonero del trainer ruvese nella tarda serata di lunedì 13 gennaio.Secondo in classifica nel massimo campionato calcistico regionale, l'Eccellenza, con 37 punti raccolti in 18 incontri, il Corato è a quattro lunghezze dal Molfetta battistrada e, oltre che qualificato per la(competizione la cui vincitrice nazionale è ammessa di diritto nella categoria superiore).Di Domenico, che gestisce fra l'altro una scuola calcio che porta il suo nome a Ruvo di Puglia, lascia il Corato con ruolino di marcia di undici successi e quattro pareggi a fronte di appena tre battute d'arresto.La sconfitta nello scontro al vertice sul sintetico del "Paolo Poli", avvenuta lo scorso 15 dicembre, ha preceduto i tre pareggi consecutivi nelle fase iniziale del girone di ritorno, tutti con l'identico punteggio di 1-1, con Deghi Lecce in trasferta, Barletta sul rettangolo amico del "Coppi" di Ruvo di Puglia e in casa dell'Otranto.«La dirigenza ringrazia mister Di Domenico per l'impegno profuso in questi mesi, augurandogli un percorso professionale denso di risultati e soddisfazioni. Lo staff societario, si riserva di ufficializzare il nuovo tecnico neroverde nelle prossime ore» è quanto contenuto nella nota diffusa dalla società. In pole position per la guida tecnica