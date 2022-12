Seconda sconfitta in campionato per il Corato, battuto sul campo del Polimnia per 2-0. La compagine di mister Di Domenico ha incassato un gol per tempo: il penalty sfruttato da Ievolella nella prima frazione ha rotto l'equilibrio. Daugenti ha siglato il raddoppio nella ripresa. È salito a tre il numero di incontri consecutivi senza reti messe a segno dalla squadra coratina.Prova scialba, quella dei neroverdi sul terreno di gioco dello stadio "Madonna dell'Altomare" di Polignano. Uno stop che tutto sommato non ha pesantissime conseguenze sulla classifica: il Corato è sempre terzo sebbene a -3 dalla nuova coppia formatasi al comando del girone A di Eccellenza. Frappampina e compagni, fermi a quota 24, ora inseguono il duo Manfredonia-Bisceglie: il team sipontino non è andato oltre il 2-2 sul campo del Real Siti mentre i nerazzurri l'hanno spuntata nella stracittadina con l'Unione Calcio Bisceglie (2-3). Domenica l'ultimo turno d'andata: al "Coppi" di Ruvo sarà la volta del confronto con il San Severo, ottavo in graduatoria.