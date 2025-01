Doppia trasferta per l’Adriatica Industriale Virtus Corato: si parte da Molfetta

Rinfrancata. E ancora più affamata.Dopo settimane difficili a causa di un'infermeria affollata, l'Adriatica Industriale Virtus ha ritrovato in un solo colpo i due punti casalinghi e, soprattutto, smalto e brillantezza che permettono a coach Felice Carnicella di tornare a sorridere.Ed è proprio il capo-allenatore biancoblue a parlare all'indomani della splendida vittoria arrivata in un finale reso concitato per merito di una rediviva Cestistica Barletta: "Abbiamo affrontato una squadra sicuramente che fino alla fine dirà la sua, specialmente dopo l'innesto di un Sabeckis capace di sprigionare entusiasmo e voglia di rivalsa dopo la pesante sconfitta di Trani. Noi siamo stati bravi e molto solidi a reggere l'urto anche nel momento di difficoltà che la partita inevitabilmente ha presentato. La squadra ha ripreso ad allenarsi a pieno regime dopo i vari acciacchi e si sa che vincere è un buon viatico per lavorare bene e proseguire nel nostro cammino."Proprio sul lavoro in palestra si concentra il tecnico virtussino, sottolineando la grande abnegazione di un gruppo che ha voglia di continuare a crescere. E perché no, stupire. "Non capita certo tutti i giorni di trovare giocatori così disponibili e che lavorano con tanta umiltà sul campo, spendendosi in ogni allenamento senza risparmiare quella goccia di sudore che fa la differenza. I margini di miglioramento, è anche vero, sono sempre tanti.Molte volte ci si dimentica che molti di questi ragazzi sono alle prime esperienze da protagonisti in un campionato importante come questo. La società è stata brava nel mettere a disposizione dello staff il giusto mix tra giocatori che sono abituati a giocare anche in categorie superiori al gruppo dei "giovani". Ora è il momento di lavorare sui dettagli con l'obiettivo di migliorare le capacità individuali per poi portare il tutto in un contesto di 5 contro 5 e quindi della partita." Chi non ha smesso di sorridere è la classifica dell'Adriatica Industriale: secondo posto solitario a soli due punti dalla capolista Duma Bari, sconfitta da Tarricone e soci tra le mura amiche del PalaLosito.Un grande lavoro, quello svolto finora, di cui i meriti sono condivisi tra tutte le componenti, così come tiene a sottolineare il coach. "Sicuramente nessuno ci ha regalato nulla – prosegue Carnicella - quindi in questo momento meritiamo la posizione in classifica.Oltre al lavoro encomiabile dei ragazzi, una menzione particolare va a tutto lo staff tecnico e a quella macchina silente che dietro le quinte lavora ogni giorno per mantenere un clima positivo e mettere tutti nelle condizioni ideali per dare il massimo." Virtus attesa ora da un trittico a dir poco insidioso considerando le due trasferte consecutive. Si parte da Molfetta, sponda Junior, reduce dalla sconfitta esterna di un Manfredonia che, nel turno successivo, ospiterà proprio gli uomini di Carnicella. "A inizio anno ci siam detti di pensare partita dopo partita e forse il segreto è stato proprio questo. La formula del campionato, poi, ti porta a giocare come se fosse sempre una finale.Il nostro spirito deve essere questo, senza crearci nessun tipo di pressione.Al termine di ogni sfida, a prescindere dal risultato, stringeremo la mano agli avversari: a fine girone di ritorno capiremo dove siamo arrivati." Appuntamento, dunque, a domenica 26 gennaio: al PalaPoli di Molfetta dirigeranno l'incontro i signori Morelli Davide di Foggia e Francavilla Pierluigi di Barletta con palla a due prevista per le ore 20:30