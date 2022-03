I giochi sono rimasti aperti e lo scontro diretto di domenica 27 marzo, in programma al "Coppi" di Ruvo, rappresenterà l'occasione per accorciare ulteriormente le distanze. Il Corato ha espugnato il campo del San Marco in Lamis grazie a due reti messe a segno nella ripresa, centrando il diciottesimo successo stagionale su 23 incontri. Gara tutt'altro che semplice, condizionata dalla pioggia che si è abbattuta lungamente sul rettangolo garganico.I neroverdi hanno sciupato l'opportunità per sbloccare il risultato nel corso del primo tempo: un tocco di mani su imbucata del bomber Di Rito è valso il penalty che peròha fallito, facendosi ipnotizzare dall'esperto Coppola. Episodio molto dubbio sul finire della frazione: il tocco ravvicinato di Coco su cross dalla destra avrebbe potuto dare l'1-0 al San Marco ma l'arbitro, su segnalazione dell'assistente, ha annullato il gol rilevando un fuorigioco. Ci ha pensato, su un corner, a portare avanti il Corato che con la giusta dose di cinismo ha chiuso virtualmente i conti quando, servito da Frappampina, ha calciato al volo da pochi passi mandando il pallone in fondo al sacco. Restano 7 le lunghezze da recuperare rispetto ai battistrada biancorossi con appena tre giornate alla conclusione della regular season.