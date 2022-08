Eccellenza, organico completato. Corato nel girone A

Meccanismi di promozione e retrocessione

La fase regionale di Coppa Italia si aprirà con gli accoppiamenti eliminatori, in programma su andata e ritorno. Il primo turno è in calendario domenica 4 e domenica 11 settembre.

Il comitato regionale pugliese della Federcalcio ha diffuso la composizione degli organici del torneo di Eccellenza, che sarà strutturato su due raggruppamenti. Tre i ripescaggi effettuati: Foggia Incedit, Novoli e Avetrana hanno preso il posto delle rinunciatarie Atletico Vieste, Sava e Grottaglie.Il girone A comprenderà il. La formazione coratina affronterà, nel corso della stagione regolare, altre 13 compagini: San Marco in Lamis, San Severo, Manfredonia, Foggia Incedit, Orta Nova, Real Siti Stornarella, Canosa, Vigor Trani, Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie, Borgorosso Molfetta, Unione Sportiva Mola e Polimnia Polignano.Il gruppo B sarà formato da Arboris Belli Alberobello, Castellaneta, Ginosa, Massafra, Ostuni, Manduria, Avetrana, Novoli, Otranto, Maglie, Città di Gallipoli, Gallipoli 1909, Virtus Matino e Ugento.Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento parteciperanno ai playoff promozione con turni all'interno dei rispettivi gironi: prima contro quarta e seconda contro terza su gara unica in casa della meglio classificata. L'eventuale distacco, al termine della regular season, pari o superiore a 7 lunghezze fra prima e quarta o seconda e terza dello stesso gruppo impedirà lo svolgimento della sfida.Nel caso in cui, al termine della stagione regolare, la prima classificata di un girone dovesse vantare più di 10 punti di margine rispetto alla seconda i playoff interni non verrebbero disputati.Le vincenti di ciascun tabellone giocheranno la finalissima in campo neutro per l'accesso al campionato di Serie D 2023-24: la formazione sconfitta acquisirà il diritto a rappresentare la Puglia negli spareggi interregionali che possono consentire un ulteriore salto di categoria., strettamente legato al destino delle squadre pugliesi impegnate nel campionato di Serie D: in sostanza, nell'ipotesi che dalla D all'Eccellenza scenda una (o nessuna) pugliese, dall'Eccellenza alla Promozione le retrocessioni sarebbero 3; con due o tre retrocesse pugliesi, il numero delle formazioni da far scivolare nella categoria inferiore salirebbe a 4; con quattro pugliesi giù dalla D, le retrocesioni dall'Eccellenza alla Promozione diverrebbero 5. In ogni caso, le ultime classificate di ciascun girone di Eccellenza retrocederanno senza lo svolgimento dei playout.