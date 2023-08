Il coratino Antonio Strippoli nuovo allenatore del Bisceglie Juniores

Antonio Strippoli è il nuovo tecnico della compagine juniores del Bisceglie Calcio.Tecnico Uefa C, nell'ultima stagione si è distinto sulla panchina della Juniores del Corato, aggiudicandosi il girone B del campionato di appartenenza, con annessi primati di miglior attacco e difesa meno battuta.Nell'annata 2021/22 ha vinto il campionato regionale Under 17, mentre nel 2019/20 ha primeggiato nel girone C del campionato regionale Under 15 sempre alla guida del Corato Calcio.Un innesto di rilievo per la panchina dei nerazzurro stellati "primavera", sintomo di un progetto a lungo termine che vede come primissimo obiettivo la conquista della Serie D.