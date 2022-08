Un bomber di spessore per rinvigorire le aspirazioni del team. Il Corato 2022-23 punterà con grande decisione sull'esperienza, sul talento e sulle capacità di Domenico Suriano. Il 34enne centravanti andriese sarà uno dei valori aggiunti nel roster che la dirigenza neroverde sta costruendo per presentarsi al meglio ai nastri di partenza del prossimo campionato regionale di Eccellenza.ha vestito le casacche di Andria, Bitonto, Pro Vasto, Lecco, Giulianova, Trani, Milazzo, Pomigliano, Cavese, Chieti, Bellaria, Mantova e infine Melfi, nell'ultima annata, con un impatto devastante sull'Eccellenza: 28 reti. Sono invece 49 i gol segnati nel corso della carriera fra Serie C e D in 244 partite.«Sono felice di far parte di questa squadra, da giocatore esperto sarà mio compito trainare i miei compagni di squadra più giovani e trascinarli positivamente e questo mi inorgoglisce» ha commentato l'attaccante. «Corato è sempre stata una piazza blasonata e ambita che, a prescindere dagli obiettivi è sempre molto calda e punta sempre a ben figurare. Cercherò in tutti i modi di dare il mio apporto in reti e prestazioni. Sono felice di come stiamo lavorando, certamente è dura ma questa fatica ci renderà i dividendi nel corso della stagione. Non vedo l'ora di cominciare».Sabato, intanto, si è giocata un'amichevole con il Barletta, matricola del massimo torneo dilettantistico nazionale. I biancorossi di mister Farina si sono imposti per 3-0 grazie alle segnature siglate da Lattanzio al 3', Pignataro in apertura di ripresa e Loiodice su calcio piazzato nella fase conclusiva della sfida. Buoni, nonostante, la sconfitte, le indicazioni emerse dal confronto con un team di categoria superiore che ha cominciato il lavoro prestagionale con diversi giorni di anticipo.