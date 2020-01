Il lavoro del Rugby coratino per i giovani

Tra gli obbiettivi che una società sportiva c'è senza dubbio la volontà di contribuire alla crescita e allo sviluppo della comunità a cui appartiene e grazie alla quale essa ha avuto origine.Prendere parte allo sviluppo della collettività avviene per mezzo dell'attenzione al presente e con lo sguardo al futuro, e si manifesta, per la Corgom ASD Rugby Corato, nel voler sostenere attraverso il proprio progetto ludico-educativo le unità familiari e le scuole nella formazione dei più giovani. La palla ovale a Corato sviluppa un piano formativo di divulgazione dei valori del rugby attraverso incontri nelle scuole medie della città, allenamenti pomeridiani presso il campo "Serrone" e corsi di aggiornamento e qualificazioni per i propri allenatori. Grande contributo è stato dato dall'aiuto prestato dallo sponsor societario: Corgom, il quale, nella persona di Vito Scaringella, ha creduto nel programma di valorizzazione dei principi del rugby sia tra gli adulti, nel settore seniores, sia soprattutto tra i giovani, nella realizzazione dei settori giovanili di under 18, tutoraggio dei ragazzi u16 presso l'Amatori Rugby Monopoli, e u14.Tra i risultati conseguiti quest'anno vi è la riconferma della collaborazione con le scuole medie coratine per il progetto "Rugby nelle scuole" attraverso cui, con il vigile aiuto dei professori di educazione fisica, si amplia a nuovi stimoli e a diverse esperienze sportive l'attenzione dei ragazzi. Il rugby a Corato inoltre ha investito molto sulla formazione dei propri istruttori, ringraziando per questa possibilità anche l'adesione e la fiducia di Vito Scaringella. Attraverso i corsi FIR presso lo "Stadio della Vittoria" a Bari hanno ottenuto la qualifica di allenatore del settore giovanile Edoardo Marchese, Riccardo Parziale, Luca Rutigliano e Gabriele Stringari. L'allenatore della u14, Damiano De Chirico, già abilitato, ha sostenuto corsi di aggiornamento sia tecnico che d'insegnamento.La realizzazione dell'educazione attraverso i valori della palla ovale e dello sport in generale passa anche attraverso il confronto con altre realtà e con altri ragazzi: la Rugby Corato con forte partecipazione ed entusiasmo dei propri giovani atleti presenzia ai raduni e ai raggruppamenti, allenamenti organizzati dalla FIR Puglia in cui ragazzi provenienti da tutte le associazioni rugbystiche della regione possono allenarsi, imparare, ma soprattutto divertirsi. Sabato 25 Gennaio infatti, nel raduno under8 e under12 organizzato a Bisceglie, oltre alle squadre di Biscegie Rugby, Tigri Rugby Bari 1980 ASD, Pathers Rugby Team, Amatori Rugby Monopoli, hanno partecipato anche i lupetti della Corgom ASD Rugby Corato, accompagnati dai propri allenatori De Chirico, Rutigliano e Stringari.Nel frattempo le attività societarie continuano, dopo la sconfitta in casa di Domenica 19 della seniores nel derby contro il Panthers Rugby Team di Modugno decisa da uno scarto fin troppo esiguo:20-22 (3-3 mete) la seniores prepara la prima partita del girone di ritorno, la squadra sfidante è il Cus Potenza Rugby