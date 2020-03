La Corgom ASD Rugby Corato domenica torna in campo

La Corgom ASD Rugby Corato prepara il ritorno in campo questa domenica dopo lo stop a causa della delicata situazione sanitaria incorsa in questo periodo.



La sospensione delle attività agonistiche è disposta dal Comitato Regionale Pugliese in accordo con le direttive della Federazione Italiana Rugby e ha avuto valore fino al giorno 2 marzo.



La Corgom ASD Rugby Corato domenica 8 marzo, dopo la sospensione della 12^ giornata di campionato, affronterà nel derby "casalingo" presso il Green Village di Modugno i Draghi BAT Rugby nella partita valevole per la 13^ giornata di campionato, la sezione under18 sosterrà la 10^ giornata di campionato nella trasferta contro le Tigri Rugby Bari allo "Stadio della Vittoria" dopo la non giocata 9^ giornata.



Entrambe le giornate promettono di essere disputate successivamente nel corso dello svolgimento dei rispettivi campionati, la situazione, in continua evoluzione, è suscettibile di aggiornamenti che saranno comunicati in linea con le disposizioni delle autorità competenti e della Federazione.