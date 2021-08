In casa NMC arriva Gian Marco Ianuale

Arriva il primo colpo di mercato in casa NMC, ed è subito un botto di mercato per i coratini. È ufficiale infatti l'acquisto di Gian Marco Ianuale, ala classe 1996, alto 201 cm e proveniente dalla Scandone Avellino, società in cui è cestisticamente nato e cresciuto.Ianuale, nonostante non abbia ancora compiuto 25 anni, essendo nato il 24 settembre, ha già una lunga ed importante carriera alle spalle, avendo militato in importanti società come Pistoia, Stella Azzurra, Ferentino e Moncalieri. Ritroverà a Corato due suoi ex compagni di squadra come Oluic, con cui ha giocato a Vasto nel 2018 e Mascoli, con cui era a Castellaneta l'anno successivo. Ianuale è un giocatore duttile, grande difensore ma anche molto tecnico, che può giocare da ala piccola e grande.Presenza costante a rimbalzo e ottime abilità nel bucare le difese ospiti, fanno del giocatore irpino un elemento a dir poco "fastidioso" per le difese avversarie e una ottima risorsa per coach Patella sotto entrambe le plance. 10 i punti di media nella sua ultima stagione pre covid, quella a Castellaneta nel 2019/2020. Giocatore esperto della categoria saprà sicuramente essere un fattore in questa NMC che ha voglia di essere protagonista sul parquet e vendere sempre cara la pelle su ogni parquet.