Nuovo allenatore per la NMC, arriva coach Dimitri Patella

Neanche un mese dopo aver centrato la salvezza a Monteroni con la tripla di Claudio Gatta, la Nuova Matteotti Corato comincia a pianificare la nuova stagione agonistica 2021/2022. E lo fa annunciando il nome del suo nuovo timoniere, il coach che guiderà i coratini nel prossimo campionato di serie C Gold. Si tratta di Dimitri Patella, barese, allenatore esperto e grande conoscitore di basket.Tante le esperienze fin qui avute dal nostro nuovo coach, che ha cominciato nella sua Bari prima di diventare responsabile del settore giovanile a Ruvo per 4 anni. Tante poi le esperienze da head coach in serie B e C con Trani, Mola, Adria Bari, Ruvo di Puglia oltre che con la Pink Bari in campo femminile.Tanti anche gli incarichi a livello giovanile nelle selezioni regionali e provinciali. Un curriculum di tutto rispetto che sottolinea quindi la grande conoscenza del basket e la grande voglia di lavorare con i giovani e sui giovani, cosi come nelle intenzioni della società coratina, sempre attentissima ai suoi ragazzi ed al suo vivaio. Nei prossimi giorni ci saranno anche aggiornamenti sul roster che affronterà il prossimo campionato, tra conferme e nuovi arrivi.Intanto un caloroso in bocca al lupo a coach Patella e benvenuto in casa NMC.