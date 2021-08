In casa NMC arriva Marco De Angelis

Secondo acquisto in casa Nuova Matteotti Corato ed è anche questo un gran colpo per la categoria. Arriva infatti nella società biancoblu Marco De Angelis, giocatore classe 1994 proveniente da Messina.Ala piccola di 198 cm, nato il 19 marzo 1994, con la sua fisicità va ad aggiungere centimetri e tecnica ad un roster molto alto e pericoloso sul perimetro. Giocatore molto talentuoso è già ben conosciuto da coach Patella e conosce benissimo queste latitudini visto che per 2 anni tra il 2012 ed il 2014 ha militato da giovanissimo nella BNB nel cui staff tecnico c'era proprio coach Patella. Nelle ultime stagioni De Angelis, oggi 27enne, ha fatto ottime esperienze in Sicilia vestendo le maglie di Barcellona, Capo d'Orlando e Messina e diventando giocatore completo ed apprezzato ben figurando anche in serie B.Ottime le sue due ultime stagioni a Messina con oltre 500 punti realizzati in 39 gare ed una media di oltre 15 punti a partita con un high di 28 punti realizzati che ne hanno fatto uno dei punti fermi della squadra. Ora il ritorno in Puglia per lasciare il segno ed aiutare la NMC a centrare gli obiettivi stagionali e a far divertire i tifosi biancoblu.Dopo Ianuale quindi un altro tassello per arricchire il fin qui bel mosaico biancoblu!