La Nuova Matteotti Corato riparte con il minibasket

È da sempre uno dei fiori all'occhiello della NMC ed anche quest'anno il minibasket non fa eccezione. Dopo lo stop forzato causa covid che l'anno scorso ha di fatto bloccato le attività, con il ritorno alla normalità ricomincia la bellissima avventura dei nostri piccolissimi bambini, come sempre seguiti da uno staff numeroso e di grande esperienza. Già più di 150 infatti i bambini iscritti nonostante le difficoltà logistiche tra regole post covid e ricerca di impianti sportivi sempre troppo scarsi per ospitare il grande entusiasmo dei piccoli della NMC."Finalmente si ricomincia!", - ci dice la responsabile minibasket Lucia Ventura, - "Era una cosa che tutti speravamo, grandi ma soprattutto piccini, ovviamente felicissimi di tornare a giocare e divertirsi. I numeri sono in continua crescita anche grazie ai genitori che si fidano di noi e del nostro team. Motivo che ci spinge, nonostante le difficoltà legate ai protocolli covid ed alla cronica carenza di impianti sportivi della nostra città, a fare sempre di più e meglio. Mi auguro che lo sport possa avere sempre più spazio e risalto per le sue funzioni non soltanto atletiche ma anche sociali, visto che può aiutare i nostri bambini a tornare a socializzare dopo l'isolamento oltre che farli divertire e crescere giocando insieme ai loro compagni".Dello stesso parere anche Angela Delvecchio, responsabile tecnico minibasket, felicissima di tornare in mezzo ai bambini: "Dopo due anni di maternità mi sento molto più emozionata del solito oltre che essere molto felice di poter tornare a lavorare con i bambini. Stiamo lavorando alla grande, con molta attenzione ed in stretta sinergia anche con le famiglie, cercando di dare il meglio a genitori e soprattutto bambini. Purtroppo non è semplice ma l'entusiasmo anche dei genitori nel vedere i propri bambini giocare e divertirsi ci dà grande voglia e carica. I gruppi sono al momento divisi tra le palestre del Tattoli e a breve del Battisti, visto che ormai sono oltre 150 i bambini iscritti. Ovviamente cerchiamo di conciliare tutto ma non è semplice ma la voglia di tornare alla normalità è evidente e quindi andiamo avanti con sempre maggior impegno e desiderio di fare bene".La macchina si è quindi messa in moto, con il suo carico di allegria, spensieratezza e divertimento. Ma anche di impegno e passione da parte di tutti, visto che la gestione del settore minibasket è tutt'altro che semplice. Il nostro staff però lo sa bene e sta svolgendo un lavoro encomiabile con tante iniziative che vedrete nel corso dei prossimi mesi. Per ora non possiamo che augurare buon anno sportivo a tutti.