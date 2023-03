Nuova Matteotti, già certi del settimo posto affrontano Monteroni per l'ultima giornata

L'ultima tappa di questo lungo e faticoso campionato di Serie C Gold, prima della fase play off che si preannuncia scoppiettante e dall'esito incerto, si chiama Meta Medical Monteroni. Ormai certi del settimo posto in classifica, i ragazzi di coach Di Salvatore vogliono comunque concludere il campionato in bellezza e centrare la dodicesima vittoria stagionale.La Meta Medical Monteroni, che in ottica play off ha rinforzato il proprio roster con gli acquisti di Vincenzo De Bartolo da Altamura e Alex Ouandiè da Lucera, occupa attualmente il quinto posto a quota 26 punti, frutto di 13 vittorie e 8 sconfitte, con 1637 punti segnati (media di 78 punti a partita) e 1428 punti subiti (media di 68 punti a partita).La formazione gialloblu, allenata da coach Luigi Marra, è reduce da due vittorie consecutive e nello scorso weekend di campionato ha battuto nettamente tra le mura amiche la Sunshine Vieste con il punteggio di 91-60.Il top scorer di Monteroni è il centro americano classe 1999 Jason Gigliotti, con una media di 19,0 punti a partita.La partita di andata, disputata lo scorso 18 dicembre al Pala Quarta-Lauretti di Monteroni, si è conclusa con il risultato di 90-91 dopo due tempi supplementari grazie ai 20 punti di Razic, Olocco e Paulauskas.Appuntamento a domenica, alle ore 18:00, al PalaLosito.La partita sarà arbitrata dai signori Farina Valaori di Brindisi e Serse di Brindisi.