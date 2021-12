Karate, cintura nera primo e secondo Dan per tre atleti coratini

Si sono svolti domenica 19 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Noicattaro gli esami federali di Karate organizzati dal Comitato Regionale della FIJLKAM volti al conseguimento del grado di cintura nera primo, secondo e terzo dan.Tre atleti appartenenti alla Life Club Corato diretta dal M° Ignazio Gravina, hanno conseguito dopo anni di studio l'importante obiettivo. In particolare Patruno Angela ha superato l'esame di cintura nera 1° Dan mentre Scavo Gaetano e Ferrante Marco Gennaro hanno acquisito il grado di 2° Dan.Il traguardo della cintura nera, afferma il maestro Ignazio Gravina, è un importante traguardo che arriva dopo un lungo percorso fatto di impegno e sacrificio; il grado di 1° Dan per un karateka non significa l'arrivo bensì la partenza verso un nuovo percorso fatto di maggiore responsabilità, impegno e consapevolezza dei propri mezzi.