Quattro medaglie all'Open Magna Grecia per i karateki della Life Club Corato

Si è svolto domenica 2 Febbraio, nel Pala Campitelli di Grottaglie, il XXIII Trofeo Nazionale Magna Grecia di Karate organizzato dal Csen in collaborazione con la Fijlkam con ben cinque tatami predisposti all'interno dell'impianto sportivo capace di regalare un vero e proprio spettacolo di elevato spessore tecnico e agonistico.Alla manifestazione hanno partecipato per la specialità del kumite (combattimento), quattro atleti della società coratina allenati dall'insegnante tecnico federale Ignazio Gravina.Tutti sono riusciti a salire sul podio: ricco il palmares della competizione per gli atleti coratini con un oro conquiestato da Vittorio Ferrante nella categoria 83 Kg Juniores, argento per Fiore Savino nei 67 Kg e per Caterina Pasquale in quella degli 84 Kg Seniores mentre Scavo Gaetano ha conquistato la medaglia di bronzo nei 75 Kg Juniores.«È stata una esperienza gratificante per tutti a prescindere dai risultati - commenta il tecnico Gravina -. Siamo soddisfatti perchè abbiamo visto crescere ed affermarsi sempre più i nostri atleti e pronti a riprendere la preparazione per i prossimi impegni agonistici».